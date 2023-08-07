اقتصاد الصين
ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين
بسبب تحسن الطلب في السوق
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ارتفع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين في يوليو مقارنة بشهر يونيو بسبب تحسن الطلب في السوق.
وجاء المؤشر عند 102.5 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 0.1% عن الشهر الأسبق ولكن بانخفاض 0.68% على أساس سنوي، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومجموعة قوانغدونغ لينآن اللوجستية.
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وارتفع المؤشر الفرعي للخدمات اللوجستية للشاحنات الكاملة الحمولة، والذي يقيس بشكل أساسي السلع السائبة والنقل الإقليمي، بنسبة 0.15% على أساس شهري لكنه انخفض بنسبة 0.68% على أساس سنوي.
وتوقع المسح أن يتقلب المؤشر عند مستوى منخفض في المستقبل، نظرا لأن درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية غير المواتية في مناطق متعددة تؤثر على النقل البري.
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