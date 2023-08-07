ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين

ارتفع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين في يوليو مقارنة بشهر يونيو بسبب تحسن الطلب في السوق.

وجاء المؤشر عند 102.5 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 0.1% عن الشهر الأسبق ولكن بانخفاض 0.68% على أساس سنوي، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومجموعة قوانغدونغ لينآن اللوجستية.

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وارتفع المؤشر الفرعي للخدمات اللوجستية للشاحنات الكاملة الحمولة، والذي يقيس بشكل أساسي السلع السائبة والنقل الإقليمي، بنسبة 0.15% على أساس شهري لكنه انخفض بنسبة 0.68% على أساس سنوي.

وتوقع المسح أن يتقلب المؤشر عند مستوى منخفض في المستقبل، نظرا لأن درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية غير المواتية في مناطق متعددة تؤثر على النقل البري.