اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العاصمة الصينية بكين (رويترز)
العاصمة الصينية بكين (رويترز)
اقتصاد الصين

ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين

بسبب تحسن الطلب في السوق

بكين – شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين في يوليو مقارنة بشهر يونيو بسبب تحسن الطلب في السوق.

وجاء المؤشر عند 102.5 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 0.1% عن الشهر الأسبق ولكن بانخفاض 0.68% على أساس سنوي، وفقا لمسح أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومجموعة قوانغدونغ لينآن اللوجستية.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر الفرعي للخدمات اللوجستية للشاحنات الكاملة الحمولة، والذي يقيس بشكل أساسي السلع السائبة والنقل الإقليمي، بنسبة 0.15% على أساس شهري لكنه انخفض بنسبة 0.68% على أساس سنوي.

وتوقع المسح أن يتقلب المؤشر عند مستوى منخفض في المستقبل، نظرا لأن درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية غير المواتية في مناطق متعددة تؤثر على النقل البري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من يتحمل مسؤولية ردم مئات البحيرات وتشريد آلاف الصيادين العراقيين؟ من يتحمل مسؤولية ردم مئات البحيرات وتشريد آلاف الصيادين العراقيين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط