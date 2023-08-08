طرح فرصة استثمارية لإنشاء أضخم مركز تسوق بمكة المكرمة

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بذراعها الاستثماري شركة وادي مكة العقارية، إحدى شركات وادي مكة للتقنية عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أضخم مركز تسوق تجاري بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن الفرصة الاستثمارية ستقع خارج حدود الحرم على أرض فضاء منبسطة بمساحة تفوق أكثر من 100 ألف متر مربع بحي الشرائع، وذلك بعقد يمتد إلى 25 سنة قادمة.

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وأشارت إلى أن الموقع يمتاز بوجوده بمنطقة حيوية والمتمثلة في أكبر حي سكني بمكة المكرمة، حيث يقع على شارع تجاري يضم ممشى ومناطق تجمع، إضافة لجذبه لمجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة للاستثمار في المشروع، بجانب وقوعه كموقع إستراتيجي بالقرب من (طريق السيل) الذي يسمح بإنشاء مركز تسوق تجاري ضخم، وكذلك إمكانية إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وفق لـ"واس".