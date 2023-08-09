5.7 % نمو مبيعات الفلل في أبوظبي بالربع الثاني
2.1 مليار درهم صفقات عقارية في جزيرة "الريم"
برزت جزيرة "الريم" كأكثر الأسواق الفرعية نشاطاً في أبوظبي، من حيث حجم المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلة صفقات بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم عبر 816 عملية بيع، فيما بلغت نسبة الفلل 76%، بينما شكلت الشقق 24% من النسبة الإجمالية للمبيعات، وفقاً لتقرير "نايت فرانك".
وذكر التقرير الذي يرصد السوق العقارية السكنية في أبوظبي لصيف 2023، أن جزيرة السعديات جاءت بالمركز الثاني بقيمة 1.2 مليار درهم، حيث سيطرت الشقق على عمليات البيع بنسبة 68%.
وجاءت جزيرة ياس في المركز الثالث بقيمة 919 مليون درهم، لتتصدر الفلل عمليات البيع بنسبة 65%، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وشهد إجمالي قيمة المعاملات في أبوظبي ارتفاعاً كبيراً، ليصل إلى 6.1 مليار درهم، ممثلاً نمواً بنسبة 103% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونمت القيم السكنية في مناطق التملك الحر في أبوظبي بنسبة 1.6% في الربع الثاني، ما أدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار إلى 979 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.8% في عام 2022.
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