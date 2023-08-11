الكويت: 70 مليون دينار التداولات العقارية خلال أسبوع

سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية والوكالات المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 69.56 مليون دينار.

ولفتت الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، إلى أن التداول جرى خلال الأسبوع على نحو 89 عقاراً، مقابل 90 عقاراً في الفترة من 23 إلى 27 يوليو، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.

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وتوزعت التداولات للعقود العقارية خلال الأسبوع بنحو 55 عقاراً خاصاً بإجمالي 26.39 مليون دينار، و30 عقاراً استثمارياً بنحو 38.75 مليون دينار، وعقارين حرفيين بـ4.10 مليون دينار.

ولم يشهد العقار التجاري والمعارض، والمخازن، والشريط الساحلي، أو المشتل أي تحرك خلال الأسبوع.

وحسب الإحصائية شهدت الوكالات العقارية خلال الفترة من 30 يوليو السابق إلى 3 أغسطس الحالي صفقتي عقار خــــاص بقيمة 317 ألف دينار.

يذكر ان القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال شهر يوليو 2023 سجّلت نحو 200.09 مليون دينار ، وجرى التداول خلال الشهر الماضي في العقود على 319 عقاراً بـ 198.39 مليون دينار.

وتوزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص وذلك بواقع 209 عقارات بـ 111.63 مليون دينار، والعقار الاستثماري بنحو 97 عقاراً بـ 56.93 مليون دينار، ثم العقار التجاري بعدد 8 عقارات قيمتها 23.65 مليون دينار.