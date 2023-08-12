متوسط مبيعات عقارات دبي يرتفع إلى 1.5 مليار درهم يومياً

كشفت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية ارتفع مؤخرا إلى مستوى المليار ونصف المليار درهم يوميا، مقابل مليار درهم خلال بداية العام الحالي في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن السوق العقارية في دبي دخلت في مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام، مع استمرار تسجيل مستويات قياسية للمبيعات العقارية على صعيد الحجم والقيمة.

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وذكر وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن السوق سجلت مبيعات تجاوزت 217 مليار درهم في أول 7 أشهر من العام، وهي القيمة الأكبر تاريخيا لهذه الفترة، موضحا أن السوق لازالت توفر فرصا جاذبة للاستثمار.

وأشار الزرعوني إلى أن عقارات دبي تشهد طلباً استثنائياً في العامين الأخريين، مع نشاط اقتصاد الإمارة وتوافد الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، وساهم هذا الانتعاش في ارتفاع عائد الاستثمار العقاري في دبي إلى 9% سنويا.