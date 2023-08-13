634 مليون دولار تداولات عقارية في الكويت خلال يوليو

بلغت قيمة التداولات العقارية في الكويت لشهر يوليو/تموز نحو 195.4 مليون دينار، (634.34 مليون دولار) وهي قيمة أدنى بما نسبته 7% عن مستوى سيولة شهر يونيو/حزيران 2023 البالغة نحو 210.1 ملايين، وأدنى بما نسبته 8.2% مقارنة بسيولة يوليو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 212.8 مليونا.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص خلال يوليو/تموز الماضي نحو 112.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 7.8% مقارنة بيونيو 2023 عندما بلغت نحو 121.7 مليونا، وانخفضت قليلاً نسبة مساهمتها إلى نحو 57.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.9% في يونيو.

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وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "الشال" للاستشارات، توزعت تداولات يوليو/تموز 2023 ما بين نحو 193.7 مليون دينار عقوداً، ونحو 1.7 مليون وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 318 صفقة، توزعت ما بين 315 عقداً و3 وكالات.

وحصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 112 صفقة وممثلة بنحو 35.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 93 صفقة وتمثل نحو 29.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 6 صفقات ممثلة بنحو 1.9%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 112.2 مليون دينار، منخفضة بنحو 7.8% مقارنة بيونيو 2023 عندما بلغت نحو 121.7 مليونا، وانخفضت قليلاً نسبة مساهمتها إلى نحو 57.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.9% في يونيو/حزيران، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 136.9 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو/تموز أدنى بما نسبته18.1% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 211 صفقة مقارنة بـ 244 صفقة في يونيو/حزيران، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 532 ألف دينار مقارنة بنحو 499 ألفا في يونيو/حزيران، أي بارتفاع بحدود 6.6%.