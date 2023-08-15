"الوطنية للإسكان" تنهي المرحلة الأولى من مشروع "أزيان نمار" بوقت قياسي

أتمت الشركة الوطنية للإسكان NHC المرحلة الأولى من مشروع "أزيان نمار" بوقتٍ قياسي الذي يمثل 40% من نسبة المبيعات.

ويعد مشروع "أزيان نمار" أحد مشاريع البيع على الخارطة في ضاحية نمار جنوب غرب الرياض، الذي تطوره بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات، وضمن الجدول الزمني تستعد الشركة للمرحلة الثانية من المشروع لبيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.

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ويأتي المشروع بموقع استراتيجي في ضاحية نمار بإطلالة بانورامية على وادي نمار أحد أحياء جنوب غرب العاصمة الرياض، وتمتاز الضاحية بفللها السكنية المميزة، كما تُعد إحدى أكثر مناطق الجذب السكاني المناسبة لاستقرار العائلات، حيث سجلت ضاحية نمار ارتفاعًا من قبل الباحثين عن العقارات السكنية بالرياض، نظرًا لما تتمتع به من تنظيم ووفرة المرافق الحيوية والخدمات العامة.

ويمتد مشروع "أزيان نمار" على مساحة 240 ألف متر مربع، ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وتبدأ مساحة الفلل من 286 متراً مربعاً بثلاثة نماذج سكنية "إيوان" و"رونق" و"مقام" وبخصوصية عالية لتحقق للمستفيدين الراحة الكاملة والرفاهية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعمل "الوطنية للإسكان" جاهدة على تسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل جاهدة على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.