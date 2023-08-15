أكثر من 48 ألف عقار مرهون في السعودية خلال عام

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 48318 عقاراً، خلال العام الماضي، بمعدل يقارب 140 عقاراً مرهوناً يومياً.

وتصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56.4% من الإجمالي بنحو27.2 ألف عقار، ثم منطقة مكة المكرمة بـ5790 عقارا، تليها الشرقية بـ4696.

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وسجلت منطقة القصيم 2755 عقاراً، ومنطقة عسير 2108 عقارات، والمدينة المنورة 2095، ومنطقة حائل 1326، وتبوك 718، ثم الجوف 459، والحدود الشمالية 472، فجازان 412، وفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 176 عقاراً، خلال العام الماضي. يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.