السعودية توقع اتفاقيات مع شركات صينية في مجال الإسكان بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة وقعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة من بينها خمسة اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وانطلق اليوم ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

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واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الحقيل على الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين المملكة والصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وأحدث نقلة طالت آفاقا جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية المملكة 2030م، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني، متطلعاً لمد جسور التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وأوضح الحقيل، أن المملكة تشهد نموًا غير مسبوق في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.