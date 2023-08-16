مؤشر: 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية بالسعودية في يوليو الماضي

سجل "المؤشر الإيجاري" في السعودية أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال شهر يوليو الماضي، وجاءت قراءة المؤشر ثابتة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

ويتم حساب المؤشر وفقا للتقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.

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وشهد تقرير "المؤشر الإيجاري" لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15%، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقا لـ"واس".

وسجّل المؤشر في الرياض أكثر من 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتتصدر التقرير لشهر يوليو كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بقيم تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجّلتا ما يزيد على 13 ألف صفقة سكنية وتجارية لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، ويمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية.

وبات بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيّمين للوسيط، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.