1.9 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال يوليو 2023

سجلت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تداولات عقارية بإجمالي 1.9 مليار درهم خلال شهر يوليو 2023، وذلك بحسب نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2783 معاملة منها 684 معاملة بيع، شهدتها 96 منطقة موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي، وصل إلى 2783 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 684 معاملة، بنسبة 24.6% من عدد المعاملات الكلي، وعدد معاملات الرهن 447 معاملة بنسبة 16.1% من الإجمالي وبقيمة بلغت 420.1 مليون درهم، فيما استحوذت التصرفات الأخرى على 59.3% من إجمالي المعاملات وبعدد 1652معاملة مختلفة.

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وجرت معاملات البيع في 96 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفق لـ"وام".

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، تم التداول على 180 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 248 معاملة من إجمالي المعاملات.

وتصدّرت منطقة مزيرعة قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 132 معاملة، تلتها منطقة مويلح التجارية بـ 102 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 78 معاملة، ومنطقة المجاز 3 بـ 36 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فتصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 82.8 مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بحجم تداول بلغ 57.8 مليون درهم، ثم منطقة الرقيبة بـ 42.8 مليون درهم ، ثم منطقة الخان بـ 38.6 مليون درهم.