تراجع صفقات السوق العقارية في السعودية 58% خلال أسبوع

تراجع النشاط العقاري في السعودية مجددا خلال الأسبوع الماضي، مسجلا انخفاضا 11.9% (باستبعاد أثر بيع ستة مخططات أراض تجارية في جدة بإجمالي قيمة 4.2 مليار ريال)، وقد وصلت نسبة الانخفاض دون استبعاد أثر تلك المخططات إلى 58.1%.

واستقر إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشمل انخفاض النشاط العقاري جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بانخفاض القطاع السكني بنسبة طفيفة 0.3% للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفاض القطاع التجاري 28.8% (باستبعاد أثر بيع مخططات جدة)، وانخفاض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 7.6 %.

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أظهرت مؤشرات أداء القطاع السكني استمرار وتيرته المتباطئة للعام الثاني على التوالي، متأثرا بارتفاع معدل الفائدة وتقلص كل من القروض العقارية والدعم السكني بآليته الجديدة الممنوحين للأفراد، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة 0.3%، استقر على أثره عند مستوى 1.9 مليار ريال (57.3 % من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية)، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

كما سجل القطاع التجاري انخفاضا أكبر بنسبة 28.8 % (باستبعاد أثر بيع مخططات الأراضي في جدة)، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.0 مليار ريال 57.3 % من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية)، ولحق بالقطاعين الأكبر في السوق إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بانخفاضه خلال الأسبوع الماضي 7.6%، واستقر بدوره عند مستوى 409 ملايين ريال (12.2% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).

أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد استقر عدد الصفقات العقارية للأسبوع الرابع تواليا عند مستوياته المتدنية 3.6 ألف صفقة، متأثرا بتراجع صفقات القطاع السكني تحديدا.

وانخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني تواليا 1.8 % إلى 3.7 ألف عقار مبيع، متأثرا باستمرار تراجع القطاع السكني 1.2%. وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا 31.0 % إلى 14.2 مليون متر مربع، متأثرة بانخفاض المساحات المنفذة للقطاعين السكني والتجاري.