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شركة عقارات كانتري غاردن (رويترز)
شركة عقارات كانتري غاردن (رويترز)
عقارات

ضربة جديدة لقطاع العقارات الصينية تعمق أزمة السيولة بعد شطب هذه الشركة!

من المقرر حذف الشركة من مؤشر "Hang Seng" في 4 سبتمبر

دبي - العربية.نت
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من المقرر حذف شركة العقارات الصينية "Country Garden Holdings" من مؤشر "Hang Seng" في هونغ كونغ في 4 سبتمبر.

يأتي القرار بعد المراجعة الفصلية الأخيرة للمؤشر. حيث قال مشغل المؤشر إنه سيتم استبدال "كانتري غاردن" بشركة الأدوية "سينوفارم"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ستتم أيضاً إزالة شركة إدارة الممتلكات والشركة التابعة لها "Country Garden Services" من مؤشر "Hang Seng China Enterprises". وسيتم استبدالها بوكالة السفر عبر الإنترنت "Trip.com".

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ويعتبر مؤشر "Hang Seng China Enterprises" بمثابة معيار يعكس الأداء العام للأوراق المالية المدرجة من البر الرئيسي في هونغ كونغ.

يأتي ذلك، بعد أحدث ضربة لقطاع العقارات الصيني المحاصر، بعد أنباء عن تقدم شركة التطوير العقاري "إيفرغراند" بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم "كانتري غاردن" بأكثر من 70% حتى الآن هذا العام، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية بعد أن فشلت الشركة في تلبية مدفوعات قسيمة السندات، وأصدرت تحذيراً بشأن الأرباح وعلقت التداول في 11 من سنداتها الداخلية.

ويمثل شطب الأسهم من المؤشرات الرئيسية للأسواق مشكلة بالنسبة للسيولة، حيث تمتنع بعض صناديق الاستثمار والمستثمرين عن شراء الأسهم غير المدرجة في المؤشرات الرئيسية، وبالتالي يصبح الحصول على تمويل عبر الأسهم أكثر صعوباً، في وقت تعاني فيه الشركة من أزمة سيولة حادة.

ولدى "كانتري غاردن" أيضاً أقل من 30 يوماً لتسديد مدفوعات القسيمة التي فاتتها في 7 أغسطس على قسيمتي سندات بالدولار بقيمة 22.5 مليون دولار.

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