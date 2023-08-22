"الوطنية للإسكان" تُطلق مشروعي "جوهرة الرمز" و"أسس هاوسينق"

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" مشروعي جوهرة الرمز وأسس هاوسينق، أحد مشاريع ضاحية خزام التي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في الرياض، لتوفّر من خلالهما 1293 وحدة سكنية.

وذكرت الشركة في بيان أن المشروعين ضمن إطلاقات شهر أغسطس من عام 2023 وفق خطط واستراتيجيات الشركة في تنمية المعروض العقاري، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

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ويضم مشروع "جوهرة الرمز" 521 شقة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 125 و177 متراً مربعاً، تتميز بتصاميم مختلفة ويطور بالشراكة مع شركة الرمز العقارية، ويتكوّن المشروع من 15 عمارة سكنية على مساحة إجمالية تقدر بـ 65 ألف متر مربع شمال مطار الملك خالد الدولي وفق "واس".

ويوفّر مشروع "أسس هاوسينق" 772 شقة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 127 و179 متراً مربعاً، تتميز بتصاميم عصرية، وذلك بالشراكة مع شركة أسس العقار.

وتمتد ضاحية خزام على مساحة تتخطى 30 مليون متر مربع موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة من فلل وتاون هاوس، وشقق بواجهة حضارية وبجودة عالية، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات العملاء.

وأوضحت الشركة أنه يمكن حجز الوحدات السكنية في المشروعين عبر منصة سكني.