ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يوليو وانخفاض الأسعار على أساس سنوي
ارتفعت 4.4% إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 714 ألف وحدة
ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة للأسرة الواحدة في يوليو/تموز إذ دفع النقص الحاد في المنازل القائمة المشترين صوب الوحدات الجديدة.
وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.4% إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 714 ألف وحدة الشهر الماضي.
وتم تعديل مبيعات يونيو/حزيران بالخفض إلى 684 ألفا من 697 ألف وحدة جرى الإعلان عنها من قبل، وفق رويترز.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأميركية إلى مستوى 705 آلاف وحدة.
وتحسب مبيعات المنازل الجديدة فور توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان لكن بياناتها تتسم بالتقلب من شهر لآخر. وارتفعت المبيعات 31.5% على أساس سنوي في يوليو/تموز.
وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في يوليو/تموز 436700 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 8.7% عن العام السابق.
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