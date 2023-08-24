"إنفاذ" يعقد 23 مزادا عقاريا حتى نهاية أغسطس الجاري

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك اعتباراً من اليوم 24 أغسطس الجاري وحتى 31 من الشهر ذاته، حيث المزادات حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 263 عقارًا سكنياً، وتجارياً، وزراعياً وصناعياً تقع في 13 منطقة ومدينة في المملكة.

وتبدأ المزادات بـ 73 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، أولها مزادات وجد وثمار الحجاز والاستثمار الإلكتروني، ورحاب البيت الحضوري والإلكتروني، ولـ 19 عقاراً بمنطقة المدينة المنورة في مزاد روضة الإلكتروني، و40 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ بمساكن الشرق، وأصايل الرياض، والنخبة، والوشم الإلكتروني، والثريا، ونوافذ الرياض، وأيقونة العمارية الحضوري.

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كما سيتم طرح 33 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد كسب، وهامات القصيم الإلكتروني، و10 عقارات في منطقة عسير بمزاد العرين الإلكتروني، و31 عقاراً في منطقة الجوف في سكاكا، والقريات بمزاد فرص الجوف الإلكتروني، و12 فرصة عقارية بمنطقة جازان بمزاد فرص جازان الإلكتروني، و8 فرص عقارية في الباحة، والقنفذة في مزاد ثقة الإلكتروني، ومزاد في حائل لـ 22 فرصة عقارية بمزاد قمة حائل، ولـ 4 فرص عقارية بمزاد شادن الإلكتروني بمنقطة تبوك وفق "واس".

وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ".

و مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حكومي مستقل، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.