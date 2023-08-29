"إيغل هيلز" الإماراتية تنفذ مشروعاً عقارياً في الساحل الشمالي بمصر

وقّعت شركة "إيغل هيلز" العقارية الإماراتية عقداً مع "أوراسكوم للإنشاءات" لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "Soul Luxury Beach Resort" العقاري بالساحل الشمالي في مصر بقيمة تقارب ملياري جنيه.

وستقوم "أوراسكوم للإنشاءات"، وهي شركة إماراتية أيضاً بموجب العقد، بتنفيذ أعمال البناء والتشييد بالمنطقتين الثالثة والرابعة بالمرحلة الأولى من المشروع.

مادة اعلانية

ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ بدء الأعمال.

يُذكر أن مشروع "Soul Luxury Beach Resort" يضم نحو 20 كيلومترا من الواجهات المائية، ويحتوي على فيلات ووحدات فندقية.