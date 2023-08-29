"كانتري غاردن" تقترح خطة لتجنب تخلفها عن السداد

اقترحت شركة "كانتري غاردن" العقارية الصينية خطة لتمديد أجل سندات مقومة باليوان، لمدة 40 يوماً، بدل سدادها في تاريخ الاسحقاق في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، من أجل تفادي التخلف الشركة عن سداد الديون.

وكانت الشركة التي تمر بضائقة مالية قد أجلت الموعد النهائي لحاملي السندات للتصويت على خطتها لتمديد أجل سداد السندات التي تبلغ قيمتها 3.9 مليار يوان حتى 31 أغسطس/آب المقبل بدلاً من 25 من الشهر نفسه.

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وتوقعت الشركة التي أُدرجت على قائمة فوربس لأكبر 500 في العالم تسجيل خسائر بمليارات الدولارات مع خطر تخلّفها عن السداد.