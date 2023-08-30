"الوطنية للإسكان" تطرح وحدات سكنية بضاحية الدار في المدينة المنورة
بأسعار تبدأ من 441 ألف ريال
أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" مشروعي، نزل الدار، ومكنان، أحدث مشاريع ضاحية الدار، التي تقع في المدينة المنورة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويضم مشروع نزل الدار 256 شقة سكنية متنوعة بمساحات تراوح ما بين 220 – 176 متراً مربعاً، بأسعار تبدأ من 441 ألف ريال، وبتصاميم مبتكرة بالشراكة مع شركة فيصل بن عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.
ويتكون مشروع مكنان من 10 عمارات سكنية على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 28 ألف متر مربع، وذلك بالشراكة مع الشركة العالمية للتطوير العقاري، ويُوفّر المشروع 240 وحدة سكنية من نوع شقق تتراوح ما بين 159 متراً مربعاً إلى 242 متراً مربعاً.
وتقع ضاحية الدار على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي على بعد 7 كلم من المسجد النبوي الشريف، و2 كلم عن مسجد قباء والعديد من المرافق الخدمية العامة.
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