"الأندلس كورت يارد": التصرفات العقارية في دبي ستتجاوز 600 مليار درهم هذا العام

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري صالح طباخ، أن يتجاوز إجمالي التصرفات العقارية بما في ذلك المبيعات والرهون والهبات في إمارة دبي مستوى 600 مليار درهم في عام 2023، وهي أعلى قيمة تاريخية سنوية على الإطلاق، مما يعكس الزخم المستمر داخل السوق.

وقال طباخ في بيان إن دبي تشهد اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد جديد على المدى المتقدم من الثقة الذي تحظى به الإمارة لدى الأوساط الاستثمارية العالمية، في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من مقومات النمو والاستدامة.

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وأفاد طباخ بأن الوضع الحالي للسوق العقارية في دبي ليس "تريند" أو حالة مؤقتة بل هي نتيجة لنضج غير مسبوق داخل السوق، مع تطور مستمر في البنية التحتية.

وذكر طباخ أن السوق توفر المزيد من خيارات الاستثمار التي تتناسب مع جميع الفئات، ولدى الشركات المرونة الكافية للاستجابة لجميع تطلعات العملاء، وإدخال كافة التقنيات المطلوبة، كما توفر الإمارة بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

ويرى طباخ أن الطلب القياسي في السنوات الثلاثة الأخيرة لم يصل للذروة بعد، ومستمر مع تحول اقتصاد الإمارة نحو التنمية المستدامة والحفاظ عليها من خلال مبادرات حكومية فعالة.