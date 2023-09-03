تراجع الصفقات العقارية في السعودية بنسبة 18.7% منذ مطلع 2023

اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 18.7% بنحو 124.6 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 153.3 مليار ريال.

وتأثرت السوق بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة بنسبة 32%، بنحو 62.1 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 91.4 مليار ريال.

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وانخفض كذلك إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة بنسبة 3.9%، حيث وصلت إلى 44.9 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت 48.2 مليار ريال، وفق صحيفة "الاقتصادية".

وبرزت بوضوح المؤشرات الدالة على مرحلة الركود التي وصلت إليها السوق العقارية طوال الفترة الماضية، بموجب ما أظهرته مؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى على مستوى حجم كل من الصفقات المنفذة والمبيعات العقارية، حيث انخفض حجم الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة 29.6%، بنحو 116.0 ألف صفقة، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت 164.8 ألف صفقة.

وسجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ13 بنسبة 23.6% خلال يوليو/تموز الماضي.