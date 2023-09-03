"إنفاذ": 4.5 مليار ريال حقوق تم استيفاؤها خلال النصف الأول من 2023

حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، أرقامًا قياسية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق استراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع، بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليار ريال منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال النصف الأول من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا، لغرض تصفية وبيع أكثر من 2.4 ألف أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ وبلغت قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليار ريال.

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كما وقع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية، لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين وفق "واس".

ويعمل المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة، وأقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من (مكة المكرمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة – أبها – الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزودي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، حيث بلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية.