130 ألف عملية بيع وشراء عقارية في السعودية خلال عام

استقبلت المحاكم السعودية نحو 43.1 ألف طلب لفك رهن عقارات خلال العام الماضي، بمتوسط 118 طلبا يومياً، بحسب إحصائية عدلية، استحوذت منطقة الرياض على 70.9% من هذه الطلبات والدعاوى، بـ30548 طلبا، تليها مكة بـ4038 طلباً.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات "بيع وشراء" بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.

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وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المنطقة الشرقية 2425 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1620 طلبا، ثم المدينة المنورة 1501 طلب، فمنطقة الحدود الشمالية بـ216 طلبا، خلال العام الهجري الماضي، وفق "الاقتصادية".

يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.

إلى ذلك، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في البورصة العقارية خلال اليومين الماضيين 1.2 مليار ريال، بمعدل 250 ألف ريال في الساعة الواحدة.

وشهدت البورصة خلال الفترة نفسها، زيادة قدرها 200%، في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها.

وكانت البورصة تستقبل خلال مرحلتها الأولى التجريبية نحو ألف مستفيد في الساعة، لكن ارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي لتصل إلى أكثر من 140 ألف مستفيد خلال اليومين الأولين للإطلاق بمعدل 300 مستفيد في الساعة.