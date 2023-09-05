312 مليار ريال مساهمة متوقعة لـ "روشن" في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030

أكدت مجموعة "روشن" السعودية المتخصصة في مجال التطوير العقاري وإحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مواصلة خطتها لبناء 395 ألف وحدة سكنية على مساحة تفوق 100 مليون متر مربع من الأراضي في جميع أنحاء المملكة.

واحتفت "روشن" بمرور ثلاثة أعوام لعبت خلالها دورًا محوريًا في دعم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، حيث باعت قرابة 7 آلاف وحدة سكنية بجانب توقيع عقودٍ بقيمة 37 مليار ريال لتمويل المشاريع الحالية.

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وبدأت "روشن" مساهماتها الإيجابية في القطاع العقاري على مستوى المملكة العربية السعودية، بمشروع حي "سدرة" في الرياض أول المشاريع الضخمة التي يجري تسليمها للعملاء، ومن المقرر أن يوفر 30 ألف منزل جديد حال اكتماله، كما تطور المجموعة مشروع "وارفة" في حي الجنادرية بالرياض، الذي يحتضن ما يزيد عن 2.3 ألف وحدة سكنية تستوعب أكثر من 13 ألف شخص وفق واس".

وبعد نجاح مشروع "سدرة"، بدأت المجموعة تطوير مشروع "العروس" في جدة، الذي أسهم بإدخال مفهوم جديد للمعيشة على الساحل الغربي للمملكة.

وتركز "روشن" على تطوير مجتمعاتها بما ينسجم مع الطبيعة المحيطة، وهذا ما يظهر بشكلٍ واضح في مشروع "الفلوة"، أولى مشاريعها في المنطقة الشرقية، الذي يضم ما يزيد على 18 ألف منزل وسط واحة الأحساء، وتعمل على الارتقاء بمستوى قطاع العقارات بأكمله في المملكة.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة "روشن" في الاقتصاد الوطني للمملكة إلى 312 مليار ريال بحلول عام 2030، مع توفير 388 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث ضمت منذ إنشائها حوالي أكثر من ألف موظف، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الاقتصادات وتعزيز سلاسل التوريد في المملكة من خلال عملها مع الشركاء المحليين.