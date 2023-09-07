تضاعف مبيعات العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول
بأكثر من 46 مليار درهم
سجلت مبيعات العقارات في أبوظبي، ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط زيادة قوية في الطلب على شراء العقارات بالمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها بالإمارة العام الحالي.
وتضاعفت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 46.33 مليار درهم، تحققت من خلال 10557 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها، وذلك مقابل تداولات بقيمة 22.51 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7474 معاملة خلال النصف الأول من 2022، بنمو 105%، بحسب بيانات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي.
كما ارتفعت مبيعات الدار العقارية من 5.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 11.57 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 117%، وفق صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون، أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً في سوق العقارات بأبوظبي، مع توالي الكشف عن المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.
وواصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة.
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