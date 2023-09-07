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حديقة الملك سلمان مناسبة
حديقة الملك سلمان

"حديقة الملك سلمان" تعرض الفرص الاستثمارية لديها خلال "سيتي سكيب"

خلال الفترة بين 10 و13 سبتمبر الجاري

دبي - العربية.نت
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تشارك مؤسسة حديقة الملك سلمان راعيا استراتيجيا في معرض "سيتي سكيب" العالمي أحد أكبر المعارض العقارية الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول الحالي، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".

وتأتي مشاركة المؤسسة راعياً استراتيجياً للحدث، إضافة إلى مشاركتها بجناح تعريفي في المعرض، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المشروع وتعزيز التعاون الاستراتيجي، كما ستشكل هذه المشاركة فرصة للتواصل مع الخبراء والمختصين والمهتمين في القطاع العقاري، واطلاع زوار الجناح على آخر مستجدات المشروع.

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وأشار المدير التنفيذي للاستثمار واستقطاب الشراكات في مؤسسة حديقة الملك سلمان فواز المالك، إلى دور هذه المشاركة في استقطاب المزيد من الشراكات، مؤكدا توافق المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي مع رؤية المؤسسة المتمثلة في توسيع نطاقها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتُعد حديقة الملك سلمان إحدى المشاريع الأربعة الكبرى في مدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 مارس/آذار 2019، و تقع على مساحة 16.7 كيلومتراً مربعاً في مركز محوري في العاصمة تم منح عقود بقيمة 8.8 مليار دولار في المشروع الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار وهو يتجه للانتهاء في عام 2027. ما سيضيف أكثر من 12000 منزل، وأكثر من 600000 متر مربع من المساحات المكتبية، وأكثر من نصف مليون متر مربع من معارض التجزئة.

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