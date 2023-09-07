"الصندوق العقاري" يعرض الدعم السكني وحلول التمويل في "سيتي سكيب" الرياض

يشارك صندوق التنمية العقارية في فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي، الذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول 2023، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل".

ويستعرض الصندوق العقاري عبر جناحه برامج الدعم السكني والحلول التمويلية والسكنية، ويُعرف المستفيدين على خدمة صمم دعمك، كما سيُقدم الفريق المشارك من منصة وخدمة المستشار العقاري، شرحاً مفصلاً عن كيفية التسجيل في الخدمة واختيار المنتج والحلول التمويلية من برنامج الدعم السكني المحدث، والحصول على أفضل التوصيات من الجهات التمويلية لتملك المسكن الملائم، وفق وكالة الأنباء السعودية، "واس".

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وتأتي مشاركة الصندوق في إطار مساعيه لاطلاع المستفيدين على أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى التوعية والتثقيف بالحلول التمويلية، التزاما بدوره في تقديم وتنويع خيارات برامج الدعم السكني، وتعزيزاً لريادته في مجال توفير الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي " سكني" ضمن شراكته الفاعلة مع الجهات التمويلية.