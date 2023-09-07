" كافد" يسلط الضوء على حلول المدن الذكية في "سيتي سكيب الرياض"

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد" اليوم، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في معرض سيتي سكيب العالمي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول الحالي، في مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" تأتي مشاركة "كافد" في معرض سيتي سكيب العالمي لتسلط الضوء على أصول المركز رفيعة المستوى، والتي تشمل المكاتب التجارية، ومساحات التجزئة، والوحدات السكنية العصرية، والتجارب الترفيهية، إضافة إلى الحلول المتقدمة للمدن الذكية، مما يؤكد على مكانة المركز كوجهة رائدة للأعمال وأساليب الحياة في المنطقة، والذي يعدّ تجسيداً حياً لأهداف وروح رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تعزيز القدرة المعيشية والتنافسية لمدن المملكة.

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يذكر أن مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.