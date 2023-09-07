"نيوم" تستعرض رؤيتها لمستقبل "المدن الإدراكية" في "سيتي سكيب الرياض"

أعلنت نيوم استعدادها لاستعراض رؤيتها لمستقبل المعيشة في "المدن الإدراكية"، وذلك ضمن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي"، المقرر إقامته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول الحالي.

وسيكون زوّار المعرض على موعد مع تجربة لاكتشاف مستقبل أسلوب المعيشة عبر جناح نيوم، من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، والتعرف على أكثر التقنيات الذكية المخصصة لخدمة الإنسان والطبيعة في معرض تفاعلي يتضمَّن عروضا تقديمية ثرية بالمعلومات حول مشاريع ومناطق نيوم المختلفة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر : "تمثل نيوم رؤية سمو ولي العهد للمستقبل الجديد للإنسان والبشرية، الذي يتجسد حالياً على أرض الواقع، وبشكل متسارع في مشاريعنا الرئيسية التي يسهم فيها شركاؤنا العالمين، لذا نحن متحمسون لعرض رؤية سموِّه لمستقبل المعيشة والحياة، واستعراض مشاريعنا الرائدة للسكان والزوار والشركاء والمستثمرين المحتملين من خلال مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي".

وتسعى نيوم، الشريك المؤسس لمعرض "سيتي سكيب العالمي" في المملكة، الذي يُعد أكبر مؤتمر عقاري في العالم، إلى استثمار الحدث العالمي للتواصل مع السكّان والزوَّار المستقبليين للمنطقة، والمستثمرين والشركاء المحتملين، بالتزامن مع تحولها من مرحلة التخطيط إلى منطقة تشهد أعمال تطوير وبناء متسارعة على أرض الواقع.

ويتخلَّل المعرض "قمة نيوم لمستقبل المعيشة"، التي ستستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين العالميين وصنَّاع القرار في القطاع العقاري عبر جلسات حوارية يسلطون الضوء خلالها على عددٍ من الموضوعات المهمة ذات الصلة،مثل المدن الذكية والاستدامة والتخطيط الحضري والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة الرؤى والأفكار، التي تسهم في تشكيل مستقبل جديد مستدام يوائم بين معيشة الإنسان والأعمال والطبيعة.

حضور واسع

كما ستعرض نيوم في جناحها الخاص مجسمات لمشاريعها الرئيسية "ذا لاين"، و"تروجينا"، و"سندالة"، وأوكساغون"، بالإضافة إلى إتاحة بث مباشر يستعرض تقدم عمليات البناء على أرض الواقع،فضلاً عن تقديم سلسلة تجارب غامرة عبر تقنيات الواقع الافتراضي.

ويُتوقع أن يحظى معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي يقام على مدار 4 أيام، بحضور أكثر من 150 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها من المهتمين بمستقبل العقارات والمساكن والتخطيط الحضري والتصميم والهندسة العمرانية، كما سيشارك أكثر من 200 متحدث بارز، وعدد من قادة الفكر وصنَّاع القرار برؤاهم حول أحدث الممارسات المبتكرة والمستدامة التي تقود التحول في منظومتنا الحالية.

وإلى جانب نيوم، سيشارك في المعرض العديد من المشاريع الرائدة الأخرى التي يجري بناؤها في جميع أنحاء السعودية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والمعارض ومقدمي الحلول من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية.