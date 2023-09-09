"إنفاذ": يسند أكثر من 260 فرصة عقارية في 10 مناطق بالمملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من الـ 10 وحتى الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري، مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.

وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و43 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية، وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.

مادة اعلانية

وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.