معرض "سيتي سكيب" في الرياض.. أبرز المشاريع المعلنة في اليوم الأول

شهد معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، إطلاق عدد من المشاريع العقارية بقيمة تتجاوز 68.7 ريال في يومه الأول.

شملت هذه المشاريع إطلاق الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 42 مليار ريال لضخ معروض عقاري جديد في ضواحي ومجتمعات الشركة الوطنية للإسكان، وإطلاق مركز أعمال ومدينة خزام الرياضية في ضاحية خزام.

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وأعلنت شركة روشن العقارية إطلاق مشروع بقيمة 7.7 مليار ريال لتعاون استراتيجي ضخم مع شركة China Harbour ضمن مشروعات سدرة المستقبلية.

وتم إطلاق مشروع بقيمة 6 مليارات ريال من شركة مكيون مطورون عمرانيون للإعلان عن بوليفارد مكة الذي يضم وحدات إدارية، وتجارية، وسكنية، وفنادق بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع.

وأطلقت شركة رتال مشروعا بقيمة 5 مليارات ريال لمنتجع Ultra Luxury في الخبر تحت إدارة الريتز كارلتون.

وأعلن عن إطلاق مشروع بقيمة 4 مليارات ريال لصندوق حديقة الملك سلمان لتطوير أول قطعة أرض للاستثمار العقاري داخل المشروع.

وبقيمة 4 مليارات ريال تم إطلاق وجهة مسار والتي تشمل 18 برجا سكني، و4 عمائر فندقية، ومبنى مكتبي.