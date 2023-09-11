"أم القرى للتنمية والإعمار" السعودية توقع 3 اتفاقيات بـ2.15 مليار ريال

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية، اليوم الاثنين، عن توقيع ثلاث اتفاقيات باستثمارات إجمالية تصل إلى 2.15 مليار ريال (حوالي 573 مليون دولار) خلال معرض سيتي سكيب العقاري بالرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الشركة المالكة لمشروع "وجهة مسار" أعلنت توقيع اتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري لتشييد أبر اج سكنية في مكة بالتعاون مع مشغلين عالميين باستثمارت تصل إلى 900 مليون ريال.

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وأضافت أن حجم الاستثمارات المستقبلية في الوجهة بلغ نحو 40 مليار ريال حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن الشركة قولها إن الخطوة تهدف إلى "تعزيز وتطوير قطاعي الإيواء والضيافة في مكة...وتحسين تجربة الإقامة للحجاج والمعتمرين".

وأعلنت الشركة على صفحة مشروع "وجهة مسار" بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن توقيع اتفاقيتي شراكة أخريين مع كل من مجموعة الضيافة العالمية باستثمارات تصل إلى 800 مليون ريال وشركة فؤاد خفاجي العقارية باستثمارات تصل إلى 450 مليون ريال.