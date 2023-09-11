"الدار العقارية" الإماراتية تستحوذ على وحدة تابعة لبنك أبوظبي الأول

أعلنت شركة "الدار للعقارات" الإماراتية اليوم الاثنين، الاستحواذ على شركة أبوظبي الأول العقارية الوحدة التابعة لبنك أبوظبي الأول، لتوسع بذلك محفظتها بضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الإمارات.

وقالت "الدار"، المنصة المتخصصة في إدارة العقارات والمرافق في المنطقة والتابعة لمجموعة الدار العقارية، إنه من المتوقع أن توفر الصفقة، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، مصدراً قويا للدخل المتكرر لها بالاستناد إلى معدلات الإشغال العالية عبر محفظة "أبوظبي الأول العقارية" وأدائها المالي القوي في 2022.

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ولفتت إلى أن الاستحواذ يأتي عقب الاندماج الأخير لأعمال الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أنه بذلك تتوسع محفظة المنصة لتضم حاليا 157 ألف وحدة سكنية مدارة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية عالية الجودة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تٌقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.

وأشارت إلى أنها ستستفيد أيضا من فرص النمو الثابت من المشاريع المستمرة حيث ستكون الشريك الحصري لإدارة العقارات التي يمولها بنك أبوظبي الأول.

وأبوظبي الأول العقارية هي شركة تابعة لبنك أبوظبي الأول تأسست عام 2011، وتركز على توفير الحلول العقارية المتكاملة التي تتنوع بين التسويق والتأجير وإدارة المرافق وإعداد التقارير المالية.