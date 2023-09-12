أسعار الشقق في مدينة عربية عند أعلى مستوياتها في عقد تقريبا!

ارتفعت قيمة الشقق السكنية في مدينة دبي، بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن في أغسطس.

أدى ازدهار قطاع الإسكان في المدينة الإماراتية، والذي كان مدفوعًا حتى الآن بمنازل الأسرة الواحدة الكبيرة، إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تشكل حوالي 85% من المعروض في الإمارة.

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ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 20% في المتوسط خلال أغسطس على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، وفقًا لمجموعة الاستشارات العقارية "CBRE". وتجاوزت المكاسب الزيادات في أسعار الفيلات البالغة 17.3%.

يأتي انتعاش العقارات في دبي بعد سبع سنوات من الركود، مدفوعًا بتدفق الوافدين الجدد، وتحديدا الأثرياء الآسيويين والروس. كما أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات، وخففت قوانين التأشيرات وأدخلت تأشيرات للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

وفي حين ارتفعت أسعار منازل الأسرة الواحدة (الفيلات) من أدنى مستوياتها بسبب الوباء، فإن انتعاش الشقق كان أبطأ حتى الآن. ولا يزال متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 9.6% عن الذروة التي بلغها في عام 2014، في حين أن أسعار المنازل الأكبر حجماً أعلى بنسبة 8.7%، وفقاً لمجموعة "CBRE".

وقالت شركة تقييم العقارات والأبحاث، ValuStrat، التي تقول إن بياناتها تعتمد على سلة ثابتة من العقارات التي تمثل السوق، إن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 10% في المتوسط في العام حتى أغسطس. وتحققت أكبر المكاسب السنوية في جزيرة نخلة جميرا الصناعية، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار الخمس.

ويبلغ العائد على الشقق في دبي حوالي 7.34%، وفقا لـ "CBRE". وبالمقارنة، يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، وفي وسط لندن الرئيسي، فهو أقل من ذلك عند 3.6%.

ويبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في دبي 106.674 درهماً (29.000 دولار) و322.,573 درهماً للفيلات، وفقاً لـ "CBRE".