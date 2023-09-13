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شعار شركة كنان العقارية
شعار شركة كنان العقارية
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"كنان العقارية" تطلق مشروع آرام في جدة بقيمة تصل 5 مليارات ريال

بمساحة تقدر بنحو 1.7 مليون متر مربع

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة كنان العقارية، مشروع آرام بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1.7 مليون متر مربع.

يقع مشروع آرام في شمال مدينة جدة على طريق رئيسي (طريق جامعة جدة) ما يعني سهولة الوصول من وإلى المشروع لقربه من طريق الحرمين والمدينة.

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تم تصميم المشروع بواقع 947 قطعة متعددة الاستخدامات (سكني فلل ـ سكني تجاري ـ عمائر) وتطوير ما يقارب 80 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 7 كيلومترات من ممرات مشاة ومسارات دراجات.

ويتميز مشروع آرام بقربه من بعض المعالم الرئيسة والحيوية لمدينة جدة مثل المطار ومدينة الملك عبد الله الرياضية وجامعة جدة، كما تشهدالمناطق المجاورة كثافة سكانية عالية وتشهد نمواً بوتيرة متسارعة.

موقع شروع آرام في مدينة جدة
موقع شروع آرام في مدينة جدة
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