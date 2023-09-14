سيتي سكيب
حجز 3800 مسكن بـ3.8 مليار ريال من "الوطنية للإسكان" في "سيتي سكيب"
المعرض شهد استثمارات تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال
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قال رئيس مجلس إدارة شركة "تحالف" فيصل الخميسي، التي نظمت معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، إن الأثر الاقتصادي المباشر للمعرض كان من خلال حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية بقيمة 3.8 مليار ريال من الشركة الوطنية للإسكان.
وأضاف أن التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض بلغ 94.5 مليون ريال، من خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق.
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كما شهد المعرض استثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.
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