"موديز" تخفض توقعاتها للقطاع العقاري في الصين إلى "سلبية"

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم الخميس، توقعاتها للقطاع العقاري في الصين إلى "سلبية" من "مستقرة"، مستشهدة بتحديات النمو الاقتصادي التي قد تضعف المبيعات على الرغم من الدعم الحكومي.

وقالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض المبيعات التعاقدية بنحو 5% خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة في الصين، ومن المرجح أن يكون تأثير الإجراءات الحكومية لتعزيز مشتريات العقارات قصير الأجل وغير متساوٍ.

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ويأتي تخفيض التوقعات وسط سلسلة من حالات تخلف الشركات الصينية، مثل "إيفرغراند" عن سداد الديون وسط معاناة المطورين من ضغوط نقدية.

وعصفت الأزمة أيضًا بأكبر شركة تطوير عقاري خاص في الصين، "كانتري غاردن"، والتي كانت تكافح لتجنب التخلف عن السداد، بعد أن حصلت على موافقة من دائنيها هذا الأسبوع لتمديد فترة استحقاق العديد من السندات المحلية.

وقال المحلل في الوكالة سيدريك لاي، في بيان بحسب "رويترز"، إن الضغط الائتماني على كانتري جاردن، والذي صنفته "موديز" على أنه "Ca" مع نظرة مستقبلية سلبية، أدى إلى تعزيز مخاوف المستثمرين المتعلقة بمخاطر القطاع.