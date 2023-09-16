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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
"مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ
عقارات السعودية

"إنفاذ" يعقد 19 مزاداً لبيع 206 عقارات هذا الأسبوع

المزادات ستقام في 4 مناطق ومدن سعودية

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، عن إقامة 19 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 16 - 20 سبتمبر 2023م، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 206 عقارات سكنية وتجارية، وزراعية وصناعية تقع في 4 مناطق ومدن في المملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 8 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ولـ 47 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع 6 مزادات علنية، و52 عقارًا بمنطقة الشرقية تشتمل على 4 مزادات علنية، و 13 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم.

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وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

"إنفاذ" يعقد 23 مزادًا علنيًا لبيع 214 عقارًا متنوعًا الأسواق العقارية عقارات السعودية "إنفاذ" يعقد 23 مزادًا علنيًا لبيع 214 عقارًا متنوعًا

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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