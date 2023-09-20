"الأهلي صبور" المصرية تتفاوض على قطع أراض لتطوير أول مشروعاتها في السعودية

أسست شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية المصرية، شركة جديدة فى السعودية، وجار التفاوض على مجموعة من الأراضي في مدينة الرياض، لتبدأ تطوير أول مشروعاتها في المملكة العربية السعودية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، المهندس أحمد صبور "وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة نطاق الأولى للتطوير العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال في العاصمة الرياض الذي عقد في الفترة بين 10 و13 سبتمبر الجاري" وفق صحيفة "البورصة" المصرية.

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أوضح أن هذا التحالف يهدف إلى إنشاء كيان قوى في قطاع التطوير العقاري، واستثمار الفرص العقارية المتاحة في المملكة، والتعاون الاستراتيجي لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكنى والتطوير العقاري بالسعودية وفقا للأنظمة والتعليمات وتقديم دراسات السوق العقاري والدراسات الفنية والدعم في تحقيق وتكوين الاستخدام الأمثل للفرص الاستثمارية وفقا لشكل الطلب واقتصاديات السوق والمعايير المعتمدة بالمملكة.

وقال إن السعودية تشهد طفرة عمرانية كبيرة و توفر تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين، وستبدأ الشركة بمشروع كاختبار للسوق، وتقدير مدى نجاح المشروع ومن ثم تكرار التجربة فيما بعد.