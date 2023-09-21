"آركابيتا" تبيع محفظة لسكن الطلبة في أميركا لـ"كور سبايسز" بـ175 مليون دولار

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا غروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، تخارجها من محفظة "آرك يوأس لسكن الطلبة 2"، والتي تضم مجمعاً لسكن طلبة جامعة كليمسون، ثاني أكبر جامعة في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية، لتكون ثاني صفقة تخارج من مجمعات سكن الطلبة خلال 18 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 175 مليون دولار .

وقد استحوذت على هذه المحفظة شركة كور سبايسز Core Spaces، وهي شركة متكاملة رأسياً متخصصة في ملكية وتشغيل مجمعات سكن الطلبة.

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وكانت آركابيتا وشريكها المشغّل للمحفظة قد عملا على مدى فترة الاحتفاظ بالاستثمار التي امتدت ثلاث سنوات على تنفيذ خطة عمل ارتكزت على تجديد الوحدات والمرافق المساندة وتحسين المبادرات التسويقية لتحقيق نمو في معدلات الإشغال والعوائد من الإيجارات.

وجرى استكمال أعمال التجديد ضمن حدود الميزانية وقبل المواعيد المقررة في الجدول الزمني، بينما استمر معدل إشغال المحفظة ومعدل تحصيل الإيجارات قريبًا من 100% طيلة فترة الاحتفاظ بالاستثمار، ونما صافي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي مركب بلغ 9.4% منذ تاريخ الاستحواذ.

و قال المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا بريان هاب: «لقد جاء الأداء الإيجابي لمحافظ آركابيتا الاستثمارية في العقارات السكنية المؤجرة والعقارات الصناعية في السنوات الأخيرة وطيلة فترة جائحة فايروس كورونا، ليؤكد متانة إستراتيجيتنا الاستثمارية.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها السوق العقارية الأميركية في الآونة الأخيرة، لا تزال الأوضاع الاستثمارية فيها إيجابية وعلى الأخص نتيجة لتحسن الاقتصاد الكلي والاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف أحد المديرين التنفيذيين ونائب رئيس إدارة علاقات المستثمرين أحمد الشيراوي: "إن صفقة التخارج الثانية الناجحة من مجمعات سكن الطلبة خلال فترة 18 شهراً تعكس مدى قوة إستراتيجيتنا العقارية في الولايات المتحدة ومدى قدرتها على الصمود في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المختلفة".