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إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" السعودي لشهر سبتمبر

أكثر من 722 ألف مستفيد من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2017

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الاثنين، إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م بلغ نحو 52.1 مليار ريال.

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وأفاد أن برنامج الدعم السكني المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، لافتاً إلى أن هذه البرامج مكَّنت أكثر من 722 ألف مستفيدٍ من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

"سكني" يعلن استفادة أكثر من 62 ألف أسرة سعودية في 8 أشهر من 2023 الأسواق العقارية عقارات السعودية "سكني" يعلن استفادة أكثر من 62 ألف أسرة سعودية في 8 أشهر من 2023

يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.

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