ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 13.8% فى 7 أشهر

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بنحو 5.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.62 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.8%.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 13505 رخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.3%.

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وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر يوليو الماضي من هذا العام نحو 4.43 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.85 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.1 %.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7 %، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3 %من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الماضي للعام الحالي بزيادة نسبتها 2.7 %، خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1 %، بزيادة نسبتها 0.4 %عن نفس الفترة من العام الماضي وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 % بانخفاض نسبته 9.5 %، عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية بحسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذا بلغت 14.4 % بمساحة مقدارها 0.622 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 %، وبمساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.

ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.44 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.96 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.2%.

أما على مستوى شهر يوليو للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 %.