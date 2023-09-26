مفاجأة.. إصلاح القطاع العقاري الصيني قد يستغرق عقدًا من الزمن!

ربما تكون حملة "التحضر" في الصين بالقرب من نهايتها، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لقطاع العقارات المتعثر بالفعل، وفقا للخبير الاقتصادي الصيني هاو هونغ.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، يقول كبير الاقتصاديين في شركة Grow Investment هاو هونغ إن إصلاح القطاع العقاري يستغرق عدة سنوات أو حتى عقدًا من الزمن. والسبب هو أننا قمنا ببناء عدد كبير جدًا من المساكن للشعب الصيني.

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وأضاف هونغ: "كما أن عملية التحضر الصينية، التي كانت تتقدم بسرعة كبيرة في السنوات العشر الماضية، قد توقفت".

وقد عانت سوق العقارات في الصين من تراجع ثقة المستهلك، حيث غرقت شركتا العقارات العملاقتان "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" في مشاكل الديون.

وأعلنت "إيفرغراند"، التي عجزت عن سداد ديونها في عام 2021 بعد أزمة من السيولة، يوم الجمعة الماضي، أنها ستؤجل اجتماع إعادة هيكلة الديون الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين

وأشار هونغ إلى أنه تم بيع عقارات صينية بقيمة 18 تريليون يوان (2.46 تريليون دولار) قبل عامين. وقال إن الشركات العقارية قد تكون "محظوظة" بحال أدارت 10 تريليونات هذا العام، أو ما قيمته خمسة إلى ستة تريليونات يوان من المبيعات.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين في أغسطس بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما أدى إلى استمرار تراجع قطاع العقارات. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر مسؤول صيني سابق من أن سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة لن يتمكنوا من ملء الشقق غير المأهولة في جميع أنحاء البلاد.

وقال النائب السابق لرئيس مكتب الإحصاءات الصيني هي كينغ: "هناك الآن فائض في المعروض من العقارات.. 1.4 مليار شخص قد لا يتمكنون من العيش فيها".

كانت قصة التعافي الاقتصادي في الصين بعد كوفيد-19 مخيبة للآمال، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر أغسطس تسارعت مع نمو أفضل من المتوقع.