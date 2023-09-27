"ريبورتاج العقارية" تطلق مشروعاً سكنياً بـ"دبي لاند" باستثمارات ملياري درهم
إيرادات المشروع المتوقعة تصل إلى 3.3 مليار درهم
كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن أحدث مشاريعها "ريبورتاج فيلدج" في منطقة دبي لاند، باستثمارات تبلغ ملياري درهم، وإيرادات متوقعة تصل إلى 3.3 مليار درهم.
وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يقام على مساحة 307.4 مليون قدم مربعة، ويضم 1767 وحدة سكنية ذات غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم.
وأفادت الشركة أنها استحوذت على كامل مساحة أرض المشروع من "دبي القابضة" في صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 285 مليون درهم، مضيفة أنها سوف تستثمر أكثر من 45 مليون درهم في المرافق الأساسية والبنية التحتية.
ويعد مشروع "ريبورتاج فيلدج" هو الأول من بين 5 مشاريع تخطط المجموعة لإطلاقها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 7 مليارات درهم.
وتضم محفظة ريبورتاج العقارية 32 مشروعًا تغطي الإمارات ومصر وتركيا والمغرب والسعودية وشرق إفريقيا.
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