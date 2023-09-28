"إعمار" تجري محادثات لبناء مشاريع إسكان في السعودية

تستكشف شركة العقار "إعمار" الإماراتية فرصاً لتطوير المدن السكنية في المملكة العربية السعودية التي بدورها تشهد طفرة عمرانية.

ويجري المطور محادثات مع وزارة الإسكان في المملكة لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات، وفقًا لمؤسس "إعمار" محمد العبار.

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وأضاف العبار، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، أن "إعمار" قد تبدأ العمل في مشروع سكني يضم 4 آلاف وحدة إذا توصلوا إلى اتفاق.

تجذب السعودية شركات التطوير والبناء وسط سعي الدولة لتعزيز ملكية المنازل في المملكة. وتم منح عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار في البلاد منذ عام 2016 حيث تسعى المملكة لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية أولى وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط والغاز.

وقد شاركت "إعمار" في عملية التطوير العقاري في المملكة لسنوات عديدة. في عام 2008 بدأت العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وقد تم مؤخرًا إعادة توظيف المشروع كمنطقة اقتصادية خاصة في محاولة لإحياء المنطقة.

أعلنت المملكة عن خطط لبناء 660 ألف منزل، تقريبًا ما يعادل إجمالي المعروض السكني في دبي، بالإضافة إلى 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، و5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".

وتعمل السعودية أيضًا على مشاريع كبيرة مثل المدينة الجديدة "نيوم" على الساحل الغربي للمملكة، والتي تشمل مشروع البحر الأحمر على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11000 ميل مربع) أي ما يعادل مساحة دولة بلجيكا تقريبًا.

وعلى الرغم من النشاط المتزايد في المملكة، قال العبار إن السعودية يجب أن تفكر في دعم العائدات للمطورين عندما لا يصلون إلى المستويات المتفق عليها في المشاريع الجديدة.