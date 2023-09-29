أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط "روشن العقارية" بمساحة 2.5 مليون متر مربع
المخطط يوفر عدد 2783 قطعة أرض سكنية وتجارية
اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان (طريق مكة جدة السريع)، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 متر مربع).
ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، تضم أفضل المرافق والخدمات التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، بتصاميم مستلهمة من التراث الأصيل، وبأساليب الحياة العصرية، ووفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.
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