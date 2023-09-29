اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
روشن العقارية مناسبة
شعار روشن العقارية
روشن

أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط "روشن العقارية" بمساحة 2.5 مليون متر مربع

المخطط يوفر عدد 2783 قطعة أرض سكنية وتجارية

مكة المكرمة - واس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان (طريق مكة جدة السريع)، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 متر مربع).

ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.

مادة اعلانية

وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

الدولار يستقر قرب قمة 10 أشهر والأنظار تتركز على الين أسواق المال الدولار الدولار يستقر قرب قمة 10 أشهر والأنظار تتركز على الين

يُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، تضم أفضل المرافق والخدمات التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، بتصاميم مستلهمة من التراث الأصيل، وبأساليب الحياة العصرية، ووفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط