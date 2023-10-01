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أسعار المنازل الجديدة بالصين ترتفع في سبتمبر.. لأول مرة خلال 4 أشهر

تسريع المطورين إطلاق مشاريع جديدة للاستفادة من الدعم

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفعت بشكل طفيف في سبتمبر، بعد تراجعات دامت أربعة أشهر، مع قيام المطورين بتسريع عمليات إطلاق مشاريع جديدة للاستفادة من سلسلة من إجراءات الدعم في الآونة الأخيرة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.05% في المتوسط مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاضها منذ مايو/أيار، وفقاً لمسح أجرته أكاديمية "تشاينا إندكس"، وهي شركة أبحاث عقارية. وأفادت 30 مدينة فقط من أصل 100 مدينة شملها الاستطلاع عن انخفاض في أسعار المنازل الجديدة.

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وأشار التقرير إلى أنها أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2021 مدفوعة بإطلاق المطورين مشاريع إسكان جديدة وعالية الجودة.

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وتضررت الثقة في القطاع العقاري، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة وسط تراكم الديون من قبل المطورين، مما أدى إلى تعزيز أزمة الديون. وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.

وأعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الأخيرة لتعزيز معنويات شراء المنازل، بما في ذلك تخفيف بعض قواعد الاقتراض وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن.

وقد أعطت هذه السياسات المدن الكبرى مثل بكين دفعة طفيفة في مبيعات المنازل الجديدة، لكن البعض يشعر بالقلق من أن التحسن قد يكون قصير الأجل ويمكن أن يؤدي إلى جفاف الطلب في المدن الأصغر.

وقال التقرير إنه إذا استمر تحسين هذه السياسات، فمن المرجح أن يستقر السوق في مدن الدرجة الأولى في هذا الربع بينما قد يستغرق التعافي في المدن الأصغر وقتًا أطول.

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