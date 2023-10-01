"روشن" تطلق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة"

أطلقت مجموعة "روشن"، أحد المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع "سدرة"، و تستهدف المرحلة الثالثة إضافة 3438 وحدة سكنية، إلى 1904 وحدات معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: نحرص على تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع لتلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن رؤية المملكة 2030".

مادة اعلانية

وتُقدّم "سدرة" في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة وتتنوّع خيارات الوحدات السكنية بين "تاون هاوس" أو "دوبلكس" المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، أو "الفلل" المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف، وسيتمكّن سكّان المرحلة الثالثة من فرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خيارًا لواجهات المنازل، التي تمزج في جميع تصاميمها بين فرادة تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.

وتأتي وحدات "سدرة" السكنية مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف، وسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من هدر المياه، كما تخصص "سدرة" 12% من إجمالي مساحة المجتمع للمساحات الخضراء والمفتوحة.

ويُعدّ حي "سدرة" أول مشاريع "روشن" السكنية المتكاملة في المملكة وتحديدًا في العاصمة الرياض، الذي تعمل على تطويره وفق 8 مراحل، تستهدف من خلالها تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة في شمال مدينة الرياض، تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمساحات الخضراء، مما يجعل الطبيعة في قلب مجتمع "سدرة".