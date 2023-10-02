"الوطنية للإسكان" توقع عقد تطوير المرحلة الثانية من ضاحية الفرسان بـ665 مليون ريال

وقعت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية "NHC"، عقد تطوير البنية التحتية في المرحلة الثانية من ضاحية الفرسان بقيمة تقدر بـ665 مليون ريال، مع شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده للمقاولات والصيانة.

ويأتي التوقيع ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة الإنجاز بضاحية الفرسان، حيث تتضمن انطلاق أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في الضاحية وفق أفضل معايير الجودة والاستدامة، تمهيدًا للبدء في أعمال البنية الفوقية لتوفير مجتمعات سكنية توفر خيارات سكنية عصرية تليق بتطلعات الأسرة السعودية ضمن بيئة سكنية حيوية.

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وتعد المرحلة الثانية من الضاحية استكمالا للمرحلة الأولى التي حققت إنجازات متسارعة في أعمال البنية التحتية، حيث تمّ تدشين الضاحية في فبراير من العام الحالي، مما يعكس التخطيط الأمثل لسرعة الإنجاز وفق خط زمني محدد، وذلك ضمن الجهود المستمرة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتوفير خيارات سكنية تليق بتطلعاتهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمتد المرحلة الثانية على مساحة إجمالية تتجاوز 6.2 ملايين متر مربع، موفرة أكثر من 12 ألف وحدة سكنية عبر 18 مشروعًا سكنيًا ضمن بيئة حيوية متكاملة الخدمات والمرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيوي لينعم سكانها بالرفاهية.

وستحدث ضاحية الفرسان بعد اكتمالها نقلة نوعية للعيش تستهدف زيادة كثافة المسطحات الخضراء بمساحة تتخطى 6 ملايين متر مربع من المساحة الإجمالية للضاحية، كما تحيط بها ممرات المشاة والدراجات بطول يتجاوز 69 ألف متر لتتيح للسكان التنقل المرن بين جميع المرافق والخدمات بالإضافة إلى الممرات الحدائقية المتصلة بطول يزيد عن 36 ألف متر، وزراعة نصف مليون شجرة، وذلك بهدف رفع المؤشرات الرئيسة لجودة الحياة وأنسنة المدن، ضمن بيئة سكنية مستدامة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.