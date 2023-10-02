"بالم هيلز " المصرية تشتري 1.6 مليون متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، عن استحواذها على مساحة 374 فدانًا ما يعادل 1.6 مليون متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت الشركة في إفصاح لـ"البورصة المصرية " اليوم الاثنين، إن المساحة التي استحوذت عليها توجد في موقع استراتيجي فوق تلال أكتوبر وبجوار مشروعها بالم هيلز أكتوبر وتطل على أهرامات الجيزة ومدينة الشيخ زايد .

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وسيشمل المشروع شققا وفيلات سكنية، ومرافق تجارية، وإمتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم ، بمبيعات تقديرية تصل إلى نحو 85 مليار جنيه.

وستضيف تلك المساحة 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراضي المميزة التي ستمنح الشركة من 5 إلى 7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.